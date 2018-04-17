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Оппозиция Армении создала революционный комитет
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Оппозиция Армении создала революционный комитет 

Lenta.ru 17 апреля 2018
Фото: Никол Пашинян, РИА Новости
Лидер протестного движения Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о создании в стране революционного комитета. Об этом сообщает «Спутник Армения».
«Мы заявляем о создании комитета "бархатной революции", который возглавит это движение и доведет его до победного конца, — сказал он. — В Ереване нет улиц и площадей, которые не наши. Этим мы уже победили».
«С завтрашнего дня наши активисты перекрывают улицы, блокируют госведомства и работу метро и наземного транспорта. Мы будем закрывать и улицы в Ереване и трассы, ведущие в столицу. Начинаем в 10 утра», — заявил он, пояснив, что, как показала практика, более раннее время неудобно для любящих поспать протестующих.
«Завтра на всех улицах Еревана нужно организовать контрольно-пропускные пункты и не пропускать через них членов Республиканской партии. Завтра Серж Саргсян должен смотреть на город сквозь колючую проволоку», — цитирует EADaily слова Пашиняна.
В Ереване 16 и 17 апреля проходят массовые акции протеста из-за назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. В столице заблокированы здания государственных органов, по всему городу происходят стычки оппозиционеров с полицией. Акции возглавляет лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян. Утром 17 апреля он объявил о начале «бархатной революции» в стране.
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