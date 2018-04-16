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Уклончивый ответ Кима
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Уклончивый ответ Кима 

Банки Сегодня 1 час назад
Уклончивый ответ КимаОфициальные лица Северной Кореи до сих пор хранили молчание по поводу возможного саммита. Американский истеблишмент предполагал, что Южная Корея, которая передала Трампу приглашение от Ким Чен Ына, преувеличила его готовность к личной встрече с Президентом США.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что он планировал встретиться с Кимом в «мае или в начале июня». Он подчеркнул: «Я думаю, что обе стороны продемонстрируют высокую степень уважения и надеюсь, что будет достигнуто соглашение о денуклеаризации полуострова. Будем надеяться, что эти отношения будут совершенно иными, не такие, какими они были на протяжении многих, многих, многих лет».
KCNA, информационное агентство Северной Кореи, сообщило, что вчера состоялось совещание партийного и государственного руководства страны, в котором принял участие Ким Чен Ын. Лидер страны обсудил «текущее развитие отношений с Южной Кореей и будущий диалог между КНДР и США».
Аналитики отмечают, что Ким впервые официально упомянул о «диалоге», не говоря прямо о «саммите» с Дональдом Трампом.
В течение последних недель наблюдается повышенная активность со стороны министра иностранных дел Северной Кореи. Он посетил Швецию, Китай, ряд стран СНГ и прибыл в Москву.
Предполагается, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может произойти в Монголии или Швеции.
27 апреля состоится встреча Президента Южной Кореи с лидером КНДР.
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