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Минфин США следит за валютной политикой Китая
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Минфин США следит за валютной политикой Китая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов США следит за тем, занимается ли Китай манипуляцией курса юаня. Об этом в понедельник во время поездки президента Дональда Трампа во Флориду журналистам заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, чьи высказывания распространил Белый дом.
"Он [Китай] в контрольном списке. Это то, за чем министерство финансов следит очень пристально. Мы продолжаем наблюдать за этим", — сказала она.
Ранее в понедельник сам Трамп в Twitter заявил, что Россия и Китай занимаются девальвацией своих валют, пока США продолжают повышать процентные ставки. Хозяин Белого дома назвал эту ситуацию неприемлемой.
Трамп изначально неоднократно обвинял Пекин в манипуляциях курсом валют, но в апреле 2017 года президент изменил свою позицию после визита в США председателя КНР Си Цзиньпина. Минфин США в пятницу в полугодовом отчете не стал называть кого-либо из крупных торговых партнеров Вашингтона валютными манипуляторами.
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