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Трамп: все запущенные по Сирии ракеты достигли цели
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Трамп заявил, что все запущенные по Сирии ракеты достигли цели 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Все выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии ракеты поразили заданные цели. Об этом американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде.
«Мы запустили более ста ракет, и они не подбили ни одну», — цитирует Трампа телеканал CNN.
По его словам, американские военные заверили, что «каждая ракета достигла своей цели».
Ранее в Минобороны России отметили, что в ходе удара США и союзников силы ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету.
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари подтвердил информацию, что сирийские силы ПВО перехватили ряд ракет, которые выпустили вооружённые силы США и их союзников.
14 апреля ВС Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.
RT на русском: последние новости
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