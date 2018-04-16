Москва все дальше: как Черногория выбирала президента

Мило Джуканович одерживает победу на президентских выборах в Черногории. Это означает, что отношения Подгорицы с Москвой продолжат охлаждаться. Джуканович, уже находящийся во главе государства 27 лет, ведет Черногорию в Евросоюз и обещает продолжить курс на интеграцию с североатлантическим блоком. Какими будут отношения Черногории с Европой и Россией, — разобралась «Газета.Ru».

Лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории Мило Джуканович, по предварительным данным, одерживает победу на президентских выборах с результатом 53,9%, сообщила Государственная избирательная комиссия после обработки 97,2% бюллетеней.

Ближайший соперник Джукановича — Младен Боянич, представляющий коалицию нескольких оппозиционных партий — «Демократический фронт», «Демократы», Социалистическая народная партия и URA, набрал 33% избирателей. Третье место заняла единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович, которой избиратели отдали 8,19% голосов.

Остальные кандидаты набрали от 0,4% до 2,75% голосов избирателей. Явка на выборах составила 63,98%.

В этот раз избирательная кампания в Черногории прошла в крайне сжатые сроки — о ее старте было объявлено в конце марта, то есть фактически на проведение агитации кандидатам было дано всего две недели.

Причиной самый быстрой в истории Черногории президентской гонки стал тот факт, что ни правящие силы, ни оппозиционные партии до последнего не могли определиться с кандидатами, что сохраняло интригу.

Сам Мило Джуканович официально сообщил о своем намерении баллотироваться в президенты Черногории только 19 марта, меньше чем за месяц до выборов. Политик ушел с поста премьер-министра страны 26 октября 2016 года, спустя 10 дней после парламентских выборов, на которых его партия одержала победу.

После этого Джуканович утверждал, что больше не планирует заниматься политикой, так как ему «есть чем заняться». Однако на пресс-конференции 19 марта в Подгорице, на которой политик сообщил о своих планах стать президентом, он сказал, что после такой долгой политической карьеры, у него есть обязательства перед страной.

«Когда ты занимаешься политикой больше четверти столетия, у тебя есть определенные обязанности перед своей партией, самим собой и страной», — заявил Джуканович.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Однако, по сути, власть и руководство страной в последние несколько десятилетий, независимо от занимаемой должности, сохраняется в руках Джукановича.

По мнению эксперта Института славяноведения РАН Георгия Энгельгардта, два года назад Джуканович оставил пост премьера, но никто ни вовне, ни внутри страны не сомневался, что реальная власть продолжала оставаться в его руках. А премьер Душко Маркович является его младшим ведомым партнером.

«Мяч все время был не то что на его поле, а у его ноги», — отмечает эксперт.

Кроме того, отмечает Энгельгардт, всем было очевидно, что Джуканович будет выдвигать свою кандидатуру просто потому, что он бессменно руководит республикой с 1990-х годов. Собственно, при нем и была создана независимая Черногория, а потом реальные властные полномочия он «переносит» с одной должности (президента) — на другую (премьер-министра), и обратно.

С другой стороны, результат Джукановича был вполне предсказуем, поскольку оппозиция в Черногории разгромлена судебными процессами, которые идут по делу о государственном перевороте. В 2016 году сразу после парламентских выборов в администрации Джукановича заявили, что в день выборов готовилось покушение на главу правительства, и была предотвращена попытка государственного переворота.

После этого были задержаны десятки человек, в том числе граждане Сербии и оппозиционные лидеры, которые якобы готовили переворот. Также Черногория обвинила Москву в причастности в попытке свержения черногорских властей.

«Оппозиция разгромлена организационно, потому что два ключевых оппозиционных лидера — Андрей Мандич и Милан Кнежевич — обвинены на судебном процессе. Кроме того, со средствами и с ресурсами на кампанию у них все было слабо», — подчеркивает Энгельгардт.

По мнению доцента кафедры политической истории МГИМО Кирилла Коктыша, поздняя президентская предвыборная кампания может быть связана еще и с тем, чтобы как можно меньше людей знали о выборах, и в итоге была низкая явка. Потому что «ядерный электорат» и так придет, а «неядерный» в этом случае бросается на самотек. «В обычной ситуации погоду обычно делает неядерный электорат», — подчеркивает эксперт.

Впрочем, явка на президентских выборах в Черногории, согласно официальным данным, была относительно высокой.

Мило Джуканович последовательно проводил политический курс, ориентированный на более тесное сотрудничество с Европой и отдалением от России. Так, именно он возглавлял кампанию по выходу Черногории из конфедерации с Сербией. По итогу кампании, 21 мая 2006 года в Черногории был проведен референдум, по итогам которого государство объявило о своем суверенитете. Еще до официальных итогов плебисцита Джуканович заявил, что «независимость Черногории восстановлена».

Кроме того, Джуканович — сторонник евроинтеграции. Занимая высшие государственные посты, он проводил политику на сближение с Западом, вступление Черногории в Евросоюз и НАТО. Еще в 2005 году Джуканович высказался о намерениях привести Подгорицу в НАТО, впоследствии велась работа по этому вопросу. В 2016 году Черногория все-таки подписала документы о вхождении в североатлантический альянс.

Сама идея вхождения в НАТО воспринялась как оппозицией, так и обычными гражданами весьма неоднозначно. Тысячи людей выходили на митинги против вхождения в военный блок. По мнению Георгия Энгельгардта, бомбежка в 1999 году Черногории странами НАТО не забывается.

Сразу после того как стало ясно, что Джуканович выиграл выборы и снова станет президентом, он заявил, что его курс на сближение с Западом победил. Именно поэтому он планирует в ближайшие года вести Черногорию по пути вхождения в ЕС.

«То, что я просил в ходе этой кампании — получить право сделать завершающий шаг после 20-летнего пути к европейской системе ценностей. Мы его [право] получили, и уверен, что не подведем ожидания граждан, сделаем этот шаг и достигнем всех результатов, которые планировали», — заявил политик после оглашения предварительных результатов.

Идея евроинтеграции находит у местного населения куда больше поддержки, чем вступление в НАТО, подчеркивает Энгельгардт. Вообще на Балканах евроинтеграция — это достаточно популярная мысль. Ее преподносят так, что есть надежда на внешний источник благоденствия, поэтому это не вызывает сильного отторжения у населения.

«У нас сложные времена, надо затянуть пояса и пойти на реформы, но зато вступим в ЕС и заживем», — так власти объясняют курс на сближение с Западом, говорит эксперт.

Кирилл Коктыш из МГИМО считает, что людей в этом случае никто спрашивать не будет — все решает элита. Во время президентской кампании Джуканович высказывался за продолжение евроатлантического пути развития Черногории, но при этом выразил готовность «строить добрые отношения и с Россией».

Эксперты сошлись во мнении, что отношения России и Черногории не наладятся, а, наоборот, будут только охлаждаться.

Черногория уже присоединилась к антироссийским санкциям, выслала российского дипломата. Кроме того, двухсторонние отношения России и Черногории влияет судебный процесс о госперевороте, в котором вину за все возлагают на Москву.