Мировые СМИ о «символической ракетной атаке по Сирии»: остаётся уповать на терпение Москвы

Великобритания и От лица «мирового сообщества» США Франция решили наказать Дамаск за неподтверждённую химическую атаку. И хотя ракетный удар одобрили многие союзники Вашингтона, аналитики констатируют неэффективность и даже опасность этой меры. В такой ситуации, когда Дональд Трамп может одним действием порушить все дипломатические усилия и подтолкнуть мир к противостоянию ядерных держав, остаётся только надеяться на терпение Москвы

После продолжительных раздумий и дискуссий в субботу 14 апреля американские вооружённые силы совместно со своими британскими и французскими союзниками нанесли ракетный удар по объектам в Сирии , якобы связанным с химическим оружием.

Атака также должна была стать «сигналом» для России Ирана , которые поддерживают сирийского лидера Башара Асада , — ведь все дипломатические и переговорные меры, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, Америка исчерпала. При этом, как подчеркнул военный аналитик CNN Рик Франкона, отбирая цели, Вашингтон решительно отмёл те, где могли быть российские военнослужащие и ПВО, — чтобы снизить риск удара по силам Москвы.

Безумие или «необходимая мера»

Действия Америки в мире восприняли по-разному. В Совбезе ООН , например, развернулось целое «дипломатическое противостояние». Совет не принял проект резолюции России, называющий ракетные удары США и их союзников актом «агрессии» и «нарушением международного права, а также хартии ООН ». Из 15 членов Совета Безопасности проект Москвы поддержали лишь ещё две страны, Китай Боливия — восемь стран проголосовали против, а четыре воздержались.

Несмотря на критику со стороны России, Китая, Ирана и Ирака , на Западе атаку на Дамаск в целом поддержали. Так, Ангела Меркель назвала такую реакцию «необходимой и соразмерной», а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что к ответственности должны привлекаться все, кто применяет химическое оружие, — то есть, по его мнению, сирийский режим.

Впрочем, не все жители западных стран разделяют такую позицию. Как сообщил TAG24, в немецком Франкфурте прошла мирная демонстрация против ракетных ударов. Люди скандировали: «Нет войне! Опустить оружие!» Заместитель шеф-редактора ZDF Эльмар Тевесен уверен, что бомбардировка Сирии — ошибка и что президенту Дональду Трампу, который практически ежедневно нарушает правило своего предшественника Барака Обамы «не делать глупостей», следует научиться отключать свои эмоции, чтобы не совершать «безрассудных символических поступков в состоянии аффекта».

Осуществление атаки на Дамаск не принесло очков популярности и британскому премьеру Терезе Мэй — по словам Daily Mail , слишком свежи у её соотечественников воспоминания о затратившей много ресурсов войне в Ираке и слишком велик страх конфронтации ядерных держав. Саймон Дженкинс из The Guardian назвал вмешательство США и их союзников «беспричинным и безумным». Оно не только не поможет положить конец конфликту в Сирии, но и отсрочит его ещё дальше. Похоже, на фоне нарастающего популизма, которым руководствуется Трамп в своих действиях, остаётся полагаться только на то, что именно Россия будет проявлять «терпение и сдержанность».

Такое уже было

«Взвешенную и разумную реакцию» Москвы на удары, нарушающие международное право, в комментарии Welt также отметил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. А в эфире Das Erste эксперт берлинского Фонда науки и политики Маркус Кайм пояснил, что Запад, судя по всему, решил не идти по «политически корректному пути» и дожидаться результатов расследования Организации по запрещению химического оружия . Однако столь ограниченные меры вряд ли хоть как-то скажутся на самом конфликте.

Французский политик Николя Бе тоже осудил лидера своей страны Эммануэля Макрона за то, что тот решил присоединиться к американской инициативе, так и не получив мнения независимых экспертов относительно «химатаки» в Сирии. При этом Макрон, который, как оказалось, хотел дать Путину понять, что западные политики не «милые и слабые», прекрасно понимает, что нарушил международное право, настаивает лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. По её мнению, понятие «международного сообщества» нельзя сводить к США, Великобритании и Франции, а перед простыми обывателями уже когда-то «трясли пробирками» с доказательствами наличия оружия массового поражения, пытаясь оправдать вторжение в Ирак. Но только страдать от столь радикальных действий правительства будут простые люди, после того как в результате подобных ударов поток беженцев из Сирии станет ещё больше.

Интервенцию в Ирак вспомнил и корреспондент CNN Джим Акоста . После осуществления бомбардировки Дональд Трамп написал в своём Twitter: «Миссия выполнена» — такую же фразу в 2003 году произнёс Джордж Буш , поздравив американцев с победой в войне в Ираке, которая длилась после этого ещё восемь лет.

Дамоклов меч над мирным процессом

С другой стороны, уверяет El Mundo, России, Сирии и Ирану не стоит опасаться ударов Вашингтона и его друзей. На взгляд испанского издания, «из страха перед общественным порицанием» союзники просто не смогли проигнорировать «применение химического оружия» в Сирии. Таким образом, действия западных стран были, главным образом, призваны больше повлиять на общественное мнение, чем на реальную расстановку сил. Кроме того, по словам бывшего французского министра Фредерика Лефевра, «100 ударов по Сирии» можно считать «символическими». США заранее предупредили об ударах, чтобы у Сирии и России было время подготовиться, — всё это не больше чем международная «ролевая игра».

Так или иначе, вслед за ракетным ударом — в рамках которого, как сообщается, если бы не глава Пентагона Джеймс Мэттис и новый советник по нацбезопасности Джон Болтон , Дональд Трамп хотел наносить удары и по российским и иранским объектам, — США объявили о подготовке новых санкций против российских компаний, «имеющих отношение к Асаду и применению химоружия» в Сирии.

Впрочем, по мнению корреспондента Welt Кристофа Ваннера, эта мера вряд ли поможет Вашингтону добиться каких-то изменений во внешнеполитическом курсе России. Москва не позволит себя шантажировать в очередной раз и не изменит своей линии — договориться можно только с помощью дипломатии, на равных. Однако как раз из-за США и, в особенности, Дональда Трампа переговоры между Западом и Москвой каждый раз заходят в тупик. Американский лидер — словно дамоклов меч, который одним-единственным твитом может сорвать весь переговорный процесс.