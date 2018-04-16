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Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
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Последствия ядерного взрыва вблизи Белого дома показали на видео 

Lenta.ru 50 минут назад
Американские эксперты смоделировали последствия взрыва атомной бомбы, содержащей пять килограммов высокообогащенного урана, вблизи Белого дома в Вашингтоне. Видео опубликовано на канале Science Magazine в YouTube.
Моделирование, проведенное в рамках Сценария национального реагирования №1, предполагает, что атомное оружие попало в руки террористов, которые спустя несколько недель привели его в действие. В ролике представлено распространение радиации по городу с населением 730 тысяч человек и степень ее воздействия на людей.
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