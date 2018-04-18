Трамп выступил против ВТО

Президент США Дональд Трамп разрушает все достигнутые до него международные договоренности, оценивая их только с точки зрения выгоды для Америки. На этот раз хозяин Белого дома выступил против Всемирной торговой организации и Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
"Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится, как выглядит эта сделка для Соединенных Штатов. Слишком много непредвиденных обстоятельств и нет никакой возможности выйти из соглашения, если это не сработает. Двусторонние сделки намного эффективнее, выгоднее и лучше для наших рабочих. Посмотрите, насколько плоха для США Всемирная торговая организация", — написал американский президент в "Твиттере".
Это заявление Трамп сделал буквально на следующий день после того, как Европейский союз вслед за Китаем подал жалобу в ВТО в рамках спора о пошлинах, введенных США на изделия из стали и алюминия. Евросоюз потребовал "скорейших консультаций" и "безусловного" освобождения европейских производителей от дополнительных сборов. Брюссель также хочет получить компенсацию от Вашингтона за причиненный ущерб.
Однако, по мнению американских властей, введенные недавно защитные меры не подпадают под правила ВТО, хотя с таким подходом Белого дома согласны далеко не все даже в Соединенных Штатах. Противники Трампа считают, что повышенные тарифы могут вводиться только тогда, когда существует риск нанесения серьезного ущерба собственной промышленности страны в случае внезапного всплеска импорта. Но в случае с США такой угрозы не существует.
В единой Европе называют действия американской администрации протекционистскими. Впрочем, сам Брюссель в отношении "третьих стран" поступает не лучшим образом. В ЕС уже в ближайшее время намерены ввести запрет на импорт мяса курицы от одного из крупнейших бразильских производителей этого вида продукции. В качестве предлога называется несоответствие поставляемых товаров санитарным нормам. В Бразилиа этот шаг расценивают как попытку реализации коммерческого эмбарго.
"Этот вопрос однозначно лежит в плоскости торговой войны. Сначала мы видели заявления Соединенных Штатов о том, что "Америка прежде всего" (лозунг избирательной кампании Трампа — America first), но теперь мы сталкиваемся еще и с понятием "Европа прежде всего". Это все ведет к крайне сложной ситуации для участников мирового рынка", — заявил министр сельского хозяйства Бразилии Блайру Мажжи. По его словам, "нет никаких свидетельств, в том числе документально подтвержденных, о санитарных проблемах в поставляемой продукции". "У нас не остается другого выхода, мы будем обращаться с соответствующим запросом в ВТО", — отметил Мажжи. Добавлю, что процедура выхода из ВТО стран-участников даже не расписана, хотя устав организации предполагает такую возможность.