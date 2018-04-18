Трамп выступил против ВТО

Трамп выступил против Всемирной торговой организации

"Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится, как выглядит эта сделка для Соединенных Штатов. Слишком много непредвиденных обстоятельств и нет никакой возможности выйти из соглашения, если это не сработает. Двусторонние сделки намного эффективнее, выгоднее и лучше для наших рабочих. Посмотрите, насколько плоха для США Всемирная торговая организация", — написал американский президент в "Твиттере".

Это заявление Трамп сделал буквально на следующий день после того, как Европейский союз вслед за Китаем подал жалобу в ВТО в рамках спора о пошлинах, введенных США на изделия из стали и алюминия. Евросоюз потребовал "скорейших консультаций" и "безусловного" освобождения европейских производителей от дополнительных сборов. Брюссель также хочет получить компенсацию от Вашингтона за причиненный ущерб.

Однако, по мнению американских властей, введенные недавно защитные меры не подпадают под правила ВТО, хотя с таким подходом Белого дома согласны далеко не все даже в Соединенных Штатах. Противники Трампа считают, что повышенные тарифы могут вводиться только тогда, когда существует риск нанесения серьезного ущерба собственной промышленности страны в случае внезапного всплеска импорта. Но в случае с США такой угрозы не существует.

В единой Европе называют действия американской администрации протекционистскими. Впрочем, сам Брюссель в отношении "третьих стран" поступает не лучшим образом. В ЕС уже в ближайшее время намерены ввести запрет на импорт мяса курицы от одного из крупнейших бразильских производителей этого вида продукции. В качестве предлога называется несоответствие поставляемых товаров санитарным нормам. В Бразилиа этот шаг расценивают как попытку реализации коммерческого эмбарго.