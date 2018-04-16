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Врачи рассказали о состоянии Скрипаля
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Врачи рассказали о состоянии Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ukr.media/Global Look Press
Находящийся в больнице в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль поправляется, он по-прежнему в больнице, но не в критическом состоянии, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление больницы.
"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы… Он поправляется и не находится в критическом состоянии", — говорится в сообщении.
Однако, медучреждение не приводит подробностей состояния Скрипаля. И также не уточняет способов его лечения.
Ранее сообщалось, что дочь Скрипаля Юлия рассказала о состоянии отца.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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