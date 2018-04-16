Пентагон настаивает, что в Сирии произошла химическая атака

Пентагон настаивает на том, что "большой объем информации" свидетельствует об использовании сирийским правительством химического оружия при атаке на город Дума 7 апреля 2018 года.

Ранее журналисты американского телеканала One America News Network посетили сирийский город Дума и не обнаружили там следов применения химического оружия. В это же время журналисты агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев сообщают, что химическая атака была, но организована она была "Армией Ислама" ("Джейш аль-Ислам"), а не сирийским правительством, на чем настаивают западные страны. Российские официальные лица заявляли, что в сирийской Думе имела место инсценировка, там не использовалось химическое оружие. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, организация "Белые каски" причастна к этой постановке.

Как заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэ, "значительный объем информации указывает на то, что сирийский режим использовал хлор при бомбардировке Думы, в то время как некоторая дополнительная информация указывает, что также использовалось нервно-паралитическое вещество зарин".

"Видео и изображения показывают остатки по крайней мере двух бочковых бомб с хлором после совершенной атаки с характеристиками, схожими с бочковыми бомбами с хлором, применяемыми в ходе прошлых атак. Кроме того, большой объем высококачественных, надежных фотографий и видео из Думы ясно документирует наличие пострадавших, которые страдают от удушья и вспенивания в области рта, без видимых признаков внешних ран", — пояснил собеседник агентства.

В Пентагоне также напомнили о заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ранее сообщила о своей озабоченности по поводу предполагаемых химических атак в Сирии . При этом, как сообщил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов по итогам встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, организация направила делегацию в сирийскую Думу для оценки медицинской обстановки в связи с вероятным применением там химического оружия, после чего она обещала скорректировать свои заявления.

Гатилов напомнил, что Москва с недоумением восприняла заявление ВОЗ от 11 апреля о 500 пострадавших в результате предположительного применения химического оружия в сирийской Думе. РФ указала руководству ВОЗ на неправомерность таких заявлений, которые не основываются на объективных фактах.

Далее Рэнкин-Гэллоуэ отметил, что свидетели якобы видели несколько правительственных вертолетов Ми-8, пролетающих над Думой 7 апреля. "Многочисленные очевидцы подтверждают, что из этих вертолетов были сброшены бочковые бомбы. Фотографии бочковых бомб, сброшенных в Думе, близко соответствуют тем, которые ранее использовались режимом. Эти бочкообразные бомбы были вероятным источником химической атаки", — продолжил представитель Пентагона.

Помимо этого, как говорит Рэнкин-Гэллоуэ, сведения о химатаке также есть от "надежных" разведывательных источников.

"Соединенные Штаты уверены, что сирийский режим использовал хлор в Думе 7 апреля, чтобы убить десятки и ранить сотни людей", — добавил он.