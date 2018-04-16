Франция признала важное достижение России

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Французский депутат заявил, что Россия помогла приблизить разгром ИГ* 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия, несмотря на свои возможные недостатки, помогла приблизить разгром террористической группировки "Исламское государство"*, заявил в понедельник депутат партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб.
"У России, возможно, немало недостатков, но признаем, что она позволила приблизить разгром ИГ*. Что было бы в Сирии без вмешательства РФ?" — сказал депутат, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны на заседании, посвященном операции в Сирии.
Он отметил, что "это политическая реальность, что Россия имеет в Сирии свои стратегические интересы, в частности, военные базы, и будет защищать их на постоянной основе".
"Все в мире знают, что с 2015 года ничего не делается и не будет делаться без России", — подчеркнул он.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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