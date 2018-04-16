Мэй оправдалась за удар по Сирии 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала три критерия, которые использовались для правового обоснования ракетного удара по Сирии, передает RT.
«Во-первых, должны быть убедительные доказательства, принятые международным сообществом в целом, чрезвычайной гуманитарной ситуации в Сирии, которая требует немедленного вмешательства. Во-вторых должно быть объективно понятно, что нет никакой альтернативы такого рода вмешательству. И наконец применение силы должно быть необходимым для спасения человеческих жизней и ограниченным в масштабах и по времени», — заявила Мэй.
Британский премьер назвала удары по Сирии «ограниченными и точечными» и заявила, что они были направлены на «прекращение страданий сирийского населения путём ликвидации возможности сирийского правительства по использованию химического оружия».
В качестве ответа на химатаку США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли по правительственным объектам в Сирии более 100 ракетных ударов. Большинство ракет были сбиты сирийскими ПВО и не достигли цели. Сообщается о трех пострадавших.