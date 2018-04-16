Мэй оправдалась за удар по Сирии

«Во-первых, должны быть убедительные доказательства, принятые международным сообществом в целом, чрезвычайной гуманитарной ситуации в Сирии, которая требует немедленного вмешательства. Во-вторых должно быть объективно понятно, что нет никакой альтернативы такого рода вмешательству. И наконец применение силы должно быть необходимым для спасения человеческих жизней и ограниченным в масштабах и по времени», — заявила Мэй.

Британский премьер назвала удары по Сирии «ограниченными и точечными» и заявила, что они были направлены на «прекращение страданий сирийского населения путём ликвидации возможности сирийского правительства по использованию химического оружия».

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