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Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Для ЦБ ослабление рубля стало неожиданностью
Резкое ослабление рубля на прошлой неделе было неожиданным для ЦБ РФ в той же мере, как и сами санкции США, но не шоковым, заявил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.
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Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономист Джон Пол Смит, предсказавший экономический кризис 1998 года, сделал «мрачный» прогноз относительно России, сообщает Bloomberg.
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Федеральный канал опозорился с Сирией
13 апреля телеканал «Россия 24» показал видеозапись обстрела Луганска, тогда как надпись, сопровождавшая видео, сообщала о том, что на кадрах запечатлена ракетная атака западной коалиции на Сирию.
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В России началась блокировка Telegram
Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов.
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Названа причина трагедии в Кемерово
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался из-за короткого замыкания в электропроводке, вызванном протечкой с крыши.
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На Россию надвигаются опасные заморозки
На большей части страны в начале новой недели сохранится неустойчивая апрельская погода: днем будет тепло, а по ночам возможны заморозки, где-то даже с мокрым снегом.
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Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Освещая российские военные учения на Балтике, шведские СМИ прибегли к дезинформации и поспособствовали распространению в Швеции страха, пишет Blekinge Läns Tidning.
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Согласована единая позиция по Сирии
Министры иностранных дел стран Евросоюза на переговорах в Люксембурге согласовали единую позицию по событиям в Сирии. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
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Трамп планировал атаковать российские объекты
Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант авиаудара по объектам России в Сирии, сообщает Wall Street Journal.
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