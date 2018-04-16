Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня

Главные события понедельника

Для ЦБ ослабление рубля стало неожиданностью

Резкое ослабление рубля на прошлой неделе было неожиданным для ЦБ РФ в той же мере, как и сами санкции США , но не шоковым, заявил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев

Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз

Федеральный канал опозорился с Сирией

13 апреля телеканал «Россия 24» показал видеозапись обстрела Луганска , тогда как надпись, сопровождавшая видео, сообщала о том, что на кадрах запечатлена ракетная атака западной коалиции на Сирию.

В России началась блокировка Telegram

Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов.

Названа причина трагедии в Кемерово

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался из-за короткого замыкания в электропроводке, вызванном протечкой с крыши.

На Россию надвигаются опасные заморозки

На большей части страны в начале новой недели сохранится неустойчивая апрельская погода: днем будет тепло, а по ночам возможны заморозки, где-то даже с мокрым снегом.

Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях

Освещая российские военные учения на Балтике, шведские СМИ прибегли к дезинформации и поспособствовали распространению в Швеции страха, пишет Blekinge Läns Tidning.

Согласована единая позиция по Сирии

Министры иностранных дел стран Евросоюза на переговорах в Люксембурге согласовали единую позицию по событиям в Сирии. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Трамп планировал атаковать российские объекты