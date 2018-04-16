Трамп отложил санкции против России

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, передает РБК.

Ранее в понедельник введение новых санкций против РФ анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли . Однако издание утверждает, что накануне Дональд Трамп провел встречу с советниками по нацбезопасности и выразил недовольство тем фактом, что санкции уже стали достоянием общественности.

Президент США заявил, что отложит введение новых ограничений, так как сам их как следует не изучил. В связи с этим администрация Трампа не стала подтверждать слова Хейли и ограничилась заявлением, что «США изучают возможность» новых санкций в ближайшем будущем.

Собеседник издания в Белом доме назвал заявление постпреда Хейли «ошибкой, которую теперь необходимо устранить».