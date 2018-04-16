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Трамп отложил санкции против России
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Трамп отложил санкции против России 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, передает РБК.
Ранее в понедельник введение новых санкций против РФ анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли. Однако издание утверждает, что накануне Дональд Трамп провел встречу с советниками по нацбезопасности и выразил недовольство тем фактом, что санкции уже стали достоянием общественности.
Президент США заявил, что отложит введение новых ограничений, так как сам их как следует не изучил. В связи с этим администрация Трампа не стала подтверждать слова Хейли и ограничилась заявлением, что «США изучают возможность» новых санкций в ближайшем будущем.
>> Трамп планировал атаковать российские объекты
Собеседник издания в Белом доме назвал заявление постпреда Хейли «ошибкой, которую теперь необходимо устранить».
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