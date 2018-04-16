На Украине спрогнозировали итог «войны с РФ»

На Украине спрогнозировали итог возможной войны с Россией

По его мнению, если Россия решится на проведение военной операции в Донбассе, потери могут быть катастрофичными для обеих сторон. При этом Аваков признал, что соотношение сил у стран-соседей разное.

«Да, у нас тоже теперь есть новые ракеты и многие другие вещи, однако это будет очень тяжелое столкновение. Но мы должны знать и учитывать, что это возможно», — сказал министр.

По его словам, именно для реализации мирного варианта развития событий президент Украины Петр Порошенко говорит о необходимости ввода в Донбасс миротворческой миссии.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек (среди них — почти 2,8 тыс. гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали.