Стало известно место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американский телеканал уточняет, что окончательное решение еще не принято. Среди других вариантов, которые рассматривались для проведения саммита, были Пекин, Пхеньян Улан-Батор , однако их отвергли по соображениям безопасности.

Отмечается, что за организацию встречи в Европе, в частности, в Швейцарии, выступают представители американских властей.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что одним из возможных мест для проведения саммита может стать Швеция , так как она представляет интересы обоих государств. Контакты между странами осуществляются через посольство королевства в КНДР