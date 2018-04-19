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Стало известно место встречи Трампа и Ким Чен Ына
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Стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Bobby Yip / Reuters
Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники.
Американский телеканал уточняет, что окончательное решение еще не принято. Среди других вариантов, которые рассматривались для проведения саммита, были Пекин, Пхеньян и Улан-Батор, однако их отвергли по соображениям безопасности.
Отмечается, что за организацию встречи в Европе, в частности, в Швейцарии, выступают представители американских властей.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что одним из возможных мест для проведения саммита может стать Швеция, так как она представляет интересы обоих государств. Контакты между странами осуществляются через посольство королевства в КНДР.
18 апреля президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что глава ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый им на пост госсекретаря, на прошлой неделе встречался с Ким Чен Ыном и обсуждал детали саммита.
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