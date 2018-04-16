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Россия получила неожиданную поддержку
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Западная рок-звезда впервые поддержала позицию России по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Один из лидеров известной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал НПО «Белые каски» «организацией фейков», негласно поддержав позицию России по спланированной провокации в Сирии.
Уотерс сделал заявление на концерте в Испании в пятницу, за день до массированного удара США, Великобритании и Франции по Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Haaretz.
«Уверен, что «Белые каски» являются организацией фейков, производящей пропаганду для джихадистов и террористов. Пропаганда «Белых касок» склоняет нас к тому, чтобы мы начали убеждать наши правительства сбрасывать бомбы на людей в Сирии», — заявил экс-вокалист и гитарист Pink Floyd.
Британский музыкант, по сути, поддержал заявления руководства России по поводу «химатаки» в Думе. Глава МИД Сергей Лавров ранее говорил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака 7 апреля в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.
В субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО. Атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства. Западные СМИ написали, что ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии снова показали неготовность Евросоюза вести боевые действия.
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Комментарии85  Ещё 7 источников 
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