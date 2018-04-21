США хотели бы сохранить с РФ открытый диалог

Администрация президента Дональда Трампа настроена на то, чтобы поддерживать открытый диалог с Россией. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать состоявшуюся в пятницу встречу заместителя госсекретаря по политическим делам Томаса Шэннона с послом России в США Анатолием Антоновым.

"Они обсудили вопросы, вызывающие взаимную озабоченность, — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. — Замгоссекретаря Шэннон подчеркнул, что США настроены на сохранение открытого диалога с Россией, и оба они согласились с важностью поддержания стратегической стабильности".

В четверг встречу с главой российской дипмиссии провел в Белом доме новый помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он приступил к исполнению своих обязанностей 9 апреля, сменив на данном посту генерал-лейтенанта Герберта Макмастера.

В заявлении, распространенном Белым домом, говорится, что Антонов и Болтон "на этой их первой встрече в нынешнем качестве обсудили состояние отношений между США и Россией". "Болтон подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения. Но это потребует устранения нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в США] в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии", — указал Белый дом.

Антонов в интервью телеканалу NBC в конце марта высказал мнение, что представителям двух государств следует провести консультации по наиболее острым вопросам двусторонних отношений, в том числе в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы, а также относительно случаев задержания властями США россиян в третьих странах. "Давайте поговорим о всех имеющихся у вас озабоченностях", — подчеркнул посол.

Глава дипмиссии отметил, что "считает очень позитивным сигналом" предложение об организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, лидеры США и РФ во время телефонного разговора 20 марта договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку их двусторонней встречи. Трамп позднее заявил, что не исключает встречи с Путиным "в не столь отдаленном будущем" для обсуждения гонки вооружений, КНДР и ситуации вокруг Украины.