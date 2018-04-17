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Киев сохранит выгодные для Украины соглашения с СНГ
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Порошенко решил сохранить выгодные для Украины соглашения с СНГ 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию отдельных договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства, заявила в понедельник представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.
Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.
"Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив только те, которые прагматично необходимы Украине, как то: признание дипломов, признание трудоустройства и договор о транзите, и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", — сказала Луценко в ходе заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций.
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.
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