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Волкер пригрозил России новыми санкциями
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Трамп предъявил России новое обвинение

Волкер пригрозил России новыми санкциями 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер пригрозил России новыми санкциями.
В интервью итальянской газете La Stampa он заявил, что Россия не соблюдает обязательства по применению минских договоренностей. Также он обвинил Россию в совершении атаки применением нервно-паралитического газа в Великобритании. В связи с этим санкции необходимо сохранять и, возможно, усиливать.
"Отменять санкции точно было бы неверным сигналом. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе, а, возможно, и ужесточатся из-за действий России", — сказал Волкер.
Кроме того, как сообщает "Интерфакс", он предостерег Италию от одностороннего снятия ограничительных мер в отношении Москвы. Он напомнил, что это меры не итальянские, а европейские, и их несоблюдение может вызвать проблемы с Брюсселем.
Также он высказался за приостановку проекта газопровода "Северный поток-2", так как он "укрепляет зависимость Европы от российского газа". По его мнению, нужно продолжать развитие и доступ к нероссийским источникам поставок, то есть к американским, норвежским, африканским и катарским.
В интервью Волкер затронул также тему ударов по Сирии, которые западная коалиция нанесла в ночь на 14 апреля. Он подчеркнул, что цель этих ударов — "не нанести ущерб Сирии или спровоцировать конфликт с Россией, а остановить использование химического оружия и заложить основы для окончания конфликта".
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