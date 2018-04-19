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Могерини сравнила правила вступления в ЕС с видеоигрой
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Могерини сравнила правила вступления в Евросоюз с видеоигрой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини сравнила работу, которую Евросоюз ведет со странами, желающими вступить в ЕС, с видеоигрой, где после каждого пройденного уровня появляется новый, еще более сложный.
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала в минувший вторник начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС. После этого глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте, заявил, что переговоры не начнутся незамедлительно и срок их окончания не определен.
В четверг Могерини нанесла визит в Скопье, где выступила с обращением к Собранию (парламенту) республики.
"Я сравнила бы работу, которую мы вместе проводим на пути интеграции в Европейский союз, немного с видеоигрой. Каждый раз, когда вам удается получить баллы на одном уровне, вы попадете на следующий уровень, и у вас есть новые задачи", — заявила она, выступая в четверг в парламенте бывшей югославской республики Македония.
"Главное — это не оказаться в режиме "игра завершена", а добиться дополнительных очков и добраться до самого высокого уровня. И проблемы возрастают. И чем больше вы фокусируетесь, тем больше вам удается достичь результатов", — продолжила она развивать это сравнение.
Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.
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