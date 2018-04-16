Обзор зарубежных СМИ: Президент, живший в пещере

Страна пустующих квартир

Миллионы немецких квартир пустуют годами, сообщает «Русская Германия». Согласно официальной статистике, из-за отсутствия спроса по всей Германии пустуют два миллиона жилых помещений. При этом, по данным Deutsche Bank , к 2020 году траты на содержание этих квартир в подобающем для заселения состоянии составят около 50 миллиардов евро.

США вернут Украине Крым и Донбасс

Российский финансист Слава Рабинович заявил «Апострофу», что Крым и Донбасс «вернутся» Украине после падения «путинского режима». По его словам, поспособствуют этому новые санкции США, которые приведут экономику России к «загниванию», а «путинский режим» — к падению, сразу за чем Крым и Донбасс «вернутся» Украине.

Зачем мужчинам любовницы

Журналистка Карин Джонс написала статью для New York Times , в которой рассказала, что вынесла из своих отношений с женатыми мужчинами. По словам Джонс, женатые мужчины хотят не чаще заниматься сексом, а просто заниматься им, так как жены отказываются спать с ними. Кроме того, некоторые из них хотят даже не секса, а привязанности, которой их также лишало отсутствие интимной жизни с женами. Также Джонс уверена, что приводит к этому неспособность супругов обсудить сложившееся положение.

Уникальная находка в проливе Скагеррак

В проливе Скагеррак, соединяющем Северное и Балтийское моря, нашли немецкую подлодку, потопленную 6 мая 1945 года, сообщает TV-2. По информации норвежского канала, субмарина U-3523 была потоплена британским самолетом за два дня до европейского Дня Победы, а найдена была случайно сотрудниками Морского военного музея в Ютландии.

Си Цзиньпин жил в пещере