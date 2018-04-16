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У Кремля может быть компромат на Трампа
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Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Бывший глава ФБР не исключил, что у Кремля есть компромат на Трампа 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Экс-глава ФБР Джеймс Коми не исключил, что у Кремля есть компромат на нынешнего американского президента Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью ABC News.
По его словам, это возможно.
"Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно", — уточнил Коми.
Ранее Коми назвал нынешнего американского президента Дональда Трампа "морально непригодным" для того, чтобы занимать пост главы государства. Трамп заявил, что Коми был худшим директором ФБР в истории. Он также назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР — лжецом.
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