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Экс-глава ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для поста президента
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Экс-глава ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для поста президента 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший глава ФБР Джеймс Коми назвал нынешнего американского президента Дональда Трампа «морально непригодным» для того, чтобы занимать пост главы государства. Об этом он сказал в интервью ABC News.
"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — заявил Коми.
В ответ на вопрос журналиста Коми также подтвердил, что считает Трампа лжецом, потому что американский лидер постоянно игнорирует факты. В качестве примера он привел высказывание Трампа о том, что на церемонии его инаугурации было больше людей, чем вовремя вступления в должность его предшественника. Это, по мнению Коми, не является правдой.
Ранее Трамп рассказал, что Коми был худшим директором ФБР в истории. Он также назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР — лжецом.
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