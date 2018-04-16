Экс-глава ФБР назвал Трампа «морально непригодным» для поста президента

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — заявил Коми.

В ответ на вопрос журналиста Коми также подтвердил, что считает Трампа лжецом, потому что американский лидер постоянно игнорирует факты. В качестве примера он привел высказывание Трампа о том, что на церемонии его инаугурации было больше людей, чем вовремя вступления в должность его предшественника. Это, по мнению Коми, не является правдой.

Ранее Трамп рассказал, что Коми был худшим директором ФБР в истории. Он также назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР — лжецом.