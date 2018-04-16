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Джеймс Коми: Трамп — лжец, относящийся к женщинам как к мясу
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Джеймс Коми: Трамп — лжец, относящийся к женщинам как к мясу 

Вести.Ru 1 час назад
«Дональд Трамп — лжец, он относится к женщинам как к мясу, и это отбрасывает тень на всех, кто с ним работает». Так об американском президенте отозвался бывший глава ФБР Джеймс Коми, который в преддверии выхода своих мемуаров дал интервью телеканалу ABC.
Он рассказал о роли своего ведомства в исходе американских выборов, о расследовании в отношении Хиллари Клинтон, о личных встречах с Дональдом Трампом. По словам Коми, его поразила реакция Трампа на слухи в прессе, о том, что во время поездки в Москву у бизнесмена была связь с девушкой по вызову, сообщает телеканал «Россия 24».
Коми рассказал также, что не счел нужным уведомлять Трампа о том, что скандальное досье на него было заказано политическими конкурентами. В досье шла речь о том, что российские власти якобы имеют компромат на президента США, передает РИА Новости.
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