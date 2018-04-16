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Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
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Данные по высланным дипломатам разозлили Трампа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: EPA
Дональд Трамп сильно разозлился, узнав, сколько российских дипломатов выслали Германия и Франция. Как пишет газета The Washington Post, ссылаясь на анонимных источников в администрации президента, "было много ругательств".
РИА Новости напоминает, что Соединенные Штаты покинули 60 сотрудников дипмиссий РФ, а Францию и Германию — всего четыре. Американский лидер просто "взорвался", получив такую информацию.
Сотрудники Белого дома постарались убедить президента в том, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами, было "приблизительно такое же", что и в США.
"Меня не волнует общее число", — кричал Трамп. Он заявил, что советники обманули его, говоря о масштабах высылки дипломатов.
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