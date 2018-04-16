Аваков рассказал, чему весь мир должен учиться у Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его страна способна обучить весь мир в вопросах сопротивлению России в гибридной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ФБР. 15 апреля начался пятидневный рабочий визит Авакова в США , в ходе которого он встретится с представителями Госдепа «Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — сказал он. По его словам, он также намерен усилить сотрудничество с ФБР. Ранее президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в попытках сместить эпицентр гибридной войны в сердце Украины.