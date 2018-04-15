За Асада: понедельник начинается с санкций

Минфин США объявит о новых санкциях против России в понедельник

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила в эфире телеканала CBS , что министр финансов США Стивен Мнучин объявит о санкциях в отношении Российской Федерации уже в понедельник, 16 апреля. Новые ограничения, по словам Хейли, связаны с поддержкой Россией президента Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в химических атаках против мирного населения.

Постпред США отметила, что санкции коснутся любых компаний, которые как-либо связаны с химическим оружием и его использованием, а также с поставкой оборудования сирийским властям. Других подробностей она сообщать не стала.

«Это все должно дать им (российским властям — «Газета.Ru») понять, что они ведут себя неправильно», — резюмировала постпред.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что США хотят изолировать РФ на международной арене и поэтому вводят санкции. По ее словам, новые ограничения и вовсе оторваны от реальности.

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все», — сказала Захарова.

Она уточнила, что сначала Россию собирались сдерживать, а потом — начали угрожать.

«Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности», — заявила Захарова.

Если Вашингтон введет в понедельник новые санкции, это будет уже второй подобный случай за апрель. Первый был 6 числа — в «черный список» Минфина США тогда попали семь российских миллиардеров, 12 компаний, а также 17 российских чиновников, «Рособоронэкспорт» и принадлежащий ему банк «Российская финансовая корпорация» (РФК). Глава Минфина Стивен Мнучин, обосновывая вынесенное решение, заявил тогда, что Кремль пользуется «непропорциональной поддержкой олигархов и правительственных элит» и снабжает правительство Башара Асада средствами «для атак на собственное население».

Минфин ударил по крупному российскому бизнесу. В антироссийский санкционный список попали подконтрольные Олегу Дерипаске компании, включая второго по размеру в мире производителя алюминия «Русал» , аккумулирующую энергетические и металлургические активы Еn+, группу «ГАЗ», холдинг «Базовый элемент», «Евросибэнерго»

Кроме того, досталось и группе компаний «ГАЗ», являющейся крупнейшей в России компанией по производству коммерческих автомобилей.

Сам Олег Дерипаска назвал причины для санкций «абсолютно безосновательными, смехотворными и просто абсурдными», заявил «Интерфаксу» представитель бизнесмена. По его словам, попадание под санкции США «неприятно, но не неожиданно». В день, когда Минфин США объявил о санкциях, акции «Русала» и En+ Group упали на 12% и 20% соответственно.

Все активы физических и юридических лиц на территории США будут заморожены. Граждане США не смогут больше работать в попавших под ограничения компаниях из РФ, а не-граждане США могут оказаться под санкциями за представление интересов акторов из санкционного списка.

Напомним, что эти меры были введены в рамках принятого еще в августе Конгрессом США CAATSA — «Акта о противодействии противникам США посредством санкций».

На Даунинг-стрит также рассматривают санкции против «нелегальных финансов русских олигархов и чиновников», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в разговоре с The Times . По словам главы британского правительства, изучаются все возможные действия, но никаких подробностей Мэй не раскрыла.

Источник газеты в офисе премьера Соединенного королевства также рассказал, что Британия в скором времени введет новые финансовые санкции против бизнесменов из РФ, находящихся в Лондоне. В тексте упоминаются Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Роман Абрамович

В пятницу, 13 апреля, руководители парламентских фракций вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение Совета ГД законопроект «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». По словам Володина, законопроект был придуман как ответная мера на вызовы США и «недружественные, неконструктивные» действия американских чиновников — в частности, на введение санкций против российских граждан, бизнеса и правительства.

После обсуждения в Совете ГД, назначенного на 16 апреля, законопроект должен быть отправлен на рассмотрение нижней палаты российского парламента.