Макрон выдвинул обвинение РФ

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Франция назвала Россию соучастницей химатаки в Сирии 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: POOL New / Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию соучастницей предполагаемой химической атаки в Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV.
По словам французского лидера, Москва «подорвала действия международного сообщества». Он напомнил о резолюции сентября 2013 года, согласно которой допускается использование силы в случае нарушения запрета на применение химического оружия.
«Русские постоянно блокировали голосование. Русские — соучастники. Они не использовали хлор, но методично выстраивали недееспособность международной дипломатии», — сказал Макрон.
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