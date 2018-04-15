Макрон: Франция не объявляла Сирии войну

Макрон: Франция не объявляла войну Сирии

«Мы не объявляли войны режиму Башара Асада», — сказал Макрон.

В субботу, 14 апреля, США и их союзники — Франция и Великобритания , нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы могут использоваться для производства химоружия.

В результате атаки по Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была успешно отражена сирийской ПВО.

Президент РФ Владимир Путин уже назвал эти удар «актом агрессии против суверенного государства». При этом ранее ни местные жители, ни российские военные эксперты факт химической атаки в Сирии не подтвердили, однако именно под этим предлогом власти США приняли решение атаковать сирийскую сторону.