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«Франция убедила США ограничить цели ударов по Сирии»
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Макрон заявил, что французская сторона убедила Трампа ограничить цели ударов по Сирии 

RT на русском 4 часа назад
Фото: EPA
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно французская сторона убедила президента США Дональда Трампа нанести ограниченный удар по объектам в Сирии.
Об этом он сказал в эфире BFM TV.
«Мы убедили Трампа ограничить цели ударов только химическими объектами», — сказал он.
По его словам, изначально в СМИ и на странице Трампа в Twitter была более агрессивная риторика.
Он также отметил, что Париж переубедил Вашингтон остаться в Сирии.
«Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться», — добавил президент.
Ранее Макрон назвал «отлично проведённой операцией» ракетные удары союзников по Сирии.
В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.
RT на русском: последние новости
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