«Франция убедила США ограничить цели ударов по Сирии»

Макрон заявил, что французская сторона убедила Трампа ограничить цели ударов по Сирии

Об этом он сказал в эфире BFM TV.

«Мы убедили Трампа ограничить цели ударов только химическими объектами», — сказал он.

По его словам, изначально в СМИ и на странице Трампа в Twitter была более агрессивная риторика.

Он также отметил, что Париж переубедил Вашингтон остаться в Сирии.

«Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться», — добавил президент.

Ранее Макрон назвал «отлично проведённой операцией» ракетные удары союзников по Сирии.