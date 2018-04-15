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Два сотрудника СБУ покончили с собой в один день
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Два сотрудника СБУ покончили с собой в один день 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом в воскресенье, 15 апреля, сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский.
По его словам, инциденты разделяют лишь несколько часов. В первом случае речь идет о 40-летнем полковнике Олеге Вовчке, который до прошлого года служил заместителем начальника киевского главка СБУ, во втором — о работнике департамента защиты национальной государственности, 33-летнем Сергее Ткаченко.
Ни в том, ни в другом случае мотивы самоубийства пока не известны, но мужчины покончили с собой почти одинаковым способом.
Сотрудники полиции проводят расследование.
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