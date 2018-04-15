Британия готовится к «российской атаке возмездия»

Times: британские спецслужбы подготовились к «российскому возмездию»

Британские спецслужбы готовятся к «российской атаке возмездия», в ходе которой «кремлёвские хакеры» могут опубликовать компрометирующую информацию на министров, членов парламента и других высокопоставленных лиц, пишет The Times.

Ещё с момента атаки с использованием нервно-паралитического газа в Солсбери Тереза Мэй получала доклады разведок о том, что «режим Путина» может нанести ответный удар с помощью «компромата» по членам её кабинета министров.

Подобное предупреждение британский премьер получила на фоне удара Великобритании по Сирии . Британские, американские и французские самолёты и корабли выпустили 105 ракет в ответ на химическую атаку в сирийской Думе

Кроме того, источники газеты отметили, что Лондон готов начать наступательную кибератаку против России, если она нанесёт удар по критически важной инфраструктуре Великобритании.

Немногим ранее Тереза Мэй заявила, что готова к новым крутым мерам по отношению к российским олигархам в Лондоне. По словам чиновников с Даунинг-стрит, на «подельников Владимира Путина »могут наложить дополнительные экономические санкции.

Прошлой ночью президент США Дональд Трамп заявил о «прекрасно осуществлённом ударе» по Сирии и поблагодарил Великобританию и Францию «за их мудрость и мощь их прекрасных вооружённых сил». Путин назвал действия США и их союзников «актом агрессии», которые будут иметь «разрушительный эффект» для отношений, напоминает The Times.

Мэй предупредили, что в ходе «российской контратаки» злоумышленники могут сосредоточиться на отдельных политиках, как в случае Хиллари Клинтон во время последних американских выборов, пишет британская газета.

В случае нападения Центр правительственной связи и Министерство обороны Великобритании готовы предпринять ответные «пропорциональные» меры. Кроме того, как отмечает издание, эксперты по кибербезопасности уже «заблаговременно» укрепились в сетях, которые могут стать целью России.

«Мы знаем российскую тактику — сбор компрометирующих материалов, — и мы все готовы, — заявил один источник газеты. — Мы знаем, что они способны на проникновения такого масштаба. Это не значит, что есть некая фотография, которая вот-вот всплывёт на поверхность, но мы бы поразились, если бы у них не было подобных материалов».

Кроме того, Великобритания подготовилась к ответным действиям, если Москва нанесёт удар по Единой энергосистеме или Национальной службе здравоохранения Великобритании. Оба ведомства находятся в состоянии повышенной готовности.

«Они вполне могут внедриться таким образом, чтобы нанести нам серьёзный ущерб. Если они начнут действовать агрессивно, у нас определённо есть, чем ответить. Но в отличие от России, мы соблюдаем законы, поэтому что бы мы ни предприняли, ответ будет пропорциональным», — подчеркнул источник.

Ещё одним знаком, что Мэй готовится к продолжению спора с Москвой было её заявление. В нём она недвусмысленно связала авиаудары в Сирии с инцидентом в Солсбери и подчеркнула, что Лондон готов предпринять дальнейшие шаги, чтобы «обуздать агрессию Кремля».

«Хотя эти меры были призваны специально для сдерживания сирийского режима, они также пошлют чёткий сигнал всем, кто считает, что может безнаказанно использовать химическое оружие», — отметила она.

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