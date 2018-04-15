США назвали Сирию недостойной переговоров

Американский постпред добавила, что Сирия отказалась принимать участие в многосторонних переговорах, но вместе с тем призвала Россию "доставить" Сирию к столу переговоров.

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что Вашингтон не считает нужным ни договариваться, ни обосновывать свои действия в Сирии. Он отметил, что "люди, действительно располагающие очень серьезными возможностями в военной сфере, просто не утруждают себя тем, чтобы с кем-то о чем-то договариваться". По словам Рябкова, это "одно из самых тревожных и настораживающих проявлений в современных международных отношениях", передает ТАСС

Замглавы российского МИД также обратил внимание, что представители Пентагона заявляли о том, что удары коалиции нанесли "сокрушительный" урон военно-химическому арсеналу Сирии. Однако, по его словам, такие заявления лишены логики, так как изначально все запасы химического оружия Дамаска были уничтожены под международным контролем с участием США еще в 2013 году. "Если арсенал остался, то где же тогда эта хваленая эффективность американских военных и их ударов?" — задался вопросом Рябков.

Высокопоставленный российский дипломат добавил, что нет уверенности в том, что США предоставят реальные обоснования возможным новым ударам по Сирии, о которых заявляла постпред США при ООН и другие представители американской администрации.