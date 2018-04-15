США приняли 11 беженцев из Сирии

За первые три месяца 2018 года Соединённые Штаты приняли всего 11 беженцев из Сирии. Об этом сообщает Fox News Sunday со ссылкой на данные государственного департамента США.
Как отмечает телеканал, за последние два года произошло существенное снижение количества сирийских беженцев, которые были приняты США.
Так, за 2016 год число прибывших составило 15 479 человек, при этом в 2017 году произошло пятикратное сокращение — до 3 024 человек.
В январе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить приоритет христианским беженцам из Сирии.
Также сообщалось, что в 2017 году США приняли рекордно низкое число беженцев.