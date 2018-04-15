США приняли 11 беженцев из Сирии

США с начала года приняли 11 беженцев из Сирии

Как отмечает телеканал, за последние два года произошло существенное снижение количества сирийских беженцев, которые были приняты США.

Так, за 2016 год число прибывших составило 15 479 человек, при этом в 2017 году произошло пятикратное сокращение — до 3 024 человек.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить приоритет христианским беженцам из Сирии.

Также сообщалось, что в 2017 году США приняли рекордно низкое число беженцев.