Ещё
США приняли 11 беженцев из Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США с начала года приняли 11 беженцев из Сирии 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
За первые три месяца 2018 года Соединённые Штаты приняли всего 11 беженцев из Сирии. Об этом сообщает Fox News Sunday со ссылкой на данные государственного департамента США.
Как отмечает телеканал, за последние два года произошло существенное снижение количества сирийских беженцев, которые были приняты США.
Так, за 2016 год число прибывших составило 15 479 человек, при этом в 2017 году произошло пятикратное сокращение — до 3 024 человек.
В январе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить приоритет христианским беженцам из Сирии.
Также сообщалось, что в 2017 году США приняли рекордно низкое число беженцев.
RT на русском: последние новости
Какие цели преследует резолюция Франции, США и Великобритании по Сирии Асад рассказал об отдыхе своих детей в Артеке Times: британские спецслужбы подготовились к «российскому возмездию»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты обрадовали россиян103
В Германии столкнулись два самолёта5
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт49
Китай бросил вызов США252
«Оттеснить Россию и сместить Асада»264
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение