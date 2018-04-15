Асад попал в базу данных сайта «Миротворец»

Президент Сирии попал в базу данных сайта «Миротворец»

Соответствующая информация опубликована на сайте "Миротворец", там указано, что Асад внесен в базу в воскресенье.

"Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", — указано на сайте о причинах его внесения в базу.

На сайте содержится ссылка на депутата Госдумы Дмитрия Саблина , который рассказал, что дети президента Сирии в прошлом году отдыхали в детском лагере "Артек" в Крыму.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.