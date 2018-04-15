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Украина наказала Асада за «Артек»
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Украина наказала Асада за отправку детей в «Артек» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных сирийского президента Башара Асада, дети которого отдыхали в лагере «Артек» в Крыму.
>>В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада
«Сознательное нарушение государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 Уголовного кодекса Украины)», — передает ТАСС сообщение «Миротворца».
Кроме того, Асада критикуют за «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России» и «участие в попытках легализации аннексии АР Крым».
На встрече с российскими парламентариями Башар Асад рассказал, что его дети в прошлом году отдохнули в лагере «Артек».
В базу сайта «Миротворец», где перечисляются противники украинской власти или те, кто будет сочтен таковыми, внесены имена многих россиян.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
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