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Порошенко похвастался победой в Польше
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Порошенко похвастался победой в Польше 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о победе украинских десантников в Польше и похвастался успехами армии своей страны. Об этом он написал в своем Twitter.
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По словам украинского лидера, за последние четыре года, пока Украина занималась восстановлением армии, Вооруженные силы страны (ВСУ) превратились в одну из самых эффективных армий в Европе.
«Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в прохождении курса контрштурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты», — подчеркнул Порошенко.
В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне проведения силовой операции на юго-востоке Украины еженедельно совершают суицид по двое-трое военнослужащих. Начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский назвал эти данные ложными и подчеркнул, что количество самоубийств в армии осталось на уровне прошлого года, однако Матиос опроверг его слова.
В прошлом году в военкомате Киева сообщали, что осенняя призывная кампания в ряды ВСУ в столице Украины находится на грани срыва. Также стало известно, что для выполнения плана сотрудники Минобороны устроили облаву в ночном клубе.
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