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Алиев переизбран президентом Азербайджана
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Ильхам Алиев переизбран президентом Азербайджана 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбран на новый семилетний срок. На состоявшихся 11 апреля внеочередных выборах главы государства за него проголосовало 86,02% избирателей, принявших участие в голосовании, сообщил в воскресенье глава ЦИК Мазахир Панахов.
Итоговый протокол выборов подписали все 18 членов Центризбиркома. Согласно местному законодательству, этот документ будет передан на утверждение Конститционного суда, информируют местные информагентства.
По словам Панахова, правонарушений, которые могли бы серьезно отразиться на итогах выборов, не зарегистрировано. Явка в день голосования составила 74,3% и превзошла все ожидания.
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