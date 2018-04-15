Ильхам Алиев переизбран президентом Азербайджана

Итоговый протокол выборов подписали все 18 членов Центризбиркома. Согласно местному законодательству, этот документ будет передан на утверждение Конститционного суда, информируют местные информагентства.

По словам Панахова, правонарушений, которые могли бы серьезно отразиться на итогах выборов, не зарегистрировано. Явка в день голосования составила 74,3% и превзошла все ожидания.