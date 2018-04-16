Мэй объяснила ракетный удар по Сирии

Мэй расскажет в парламенте, почему Великобритания приняла участие в ударах по Сирии

Как говорится в выдержках из выступления Мэй, поступивших в ТАСС из канцелярии главы правительства, она заострит внимание на том, что эта военная операция, совершенная в ночь на субботу, была в интересах самой Великобритании.

"Позвольте быть мне абсолютно ясной — мы поступили так, потому что это отвечает нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить дальнейшее использование химического оружия в Сирии, сохранить и выступить в защиту мирового консенсуса по поводу того, что подобное оружие не может быть использовано", — заявит Мэй.

Сама британский премьер не сомневается, что силы, подконтрольные президенту арабской страны Башару Асаду , причастны к предполагаемому недавнему применению химического оружия в сирийском городе Дума . Именно эта атака, произошедшая, по некоторым утверждениям, 7 апреля, и стала причиной удара по территории арабской республики.

"Мы уверены в нашей оценке по поводу того, что сирийский режим с высокой степенью вероятности был ответственен за эту атаку и что его постоянная модель поведения означала, что он с высокой степенью вероятности продолжит использовать химическое оружие", — полагает британский премьер.

Непростые дебаты

Мэй намерена обратить внимание на то, что Россия за последние годы не раз блокировала резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, и заявить в этой связи, что Лондон "не может больше ждать, чтобы облегчить гуманитарные страдания, вызванные атаками с применением химического оружия". "Мы не можем допустить, чтобы применение химического оружия стало нормой — будь то в Сирии, на улицах в Великобритании или где бы то ни было", — добавит Мэй.

При этом британский премьер подчеркнет, что Лондон ощущает в этом вопросе широкую международную поддержку. "Мы поступили так, потому что мы верили в то, что это правильно. И мы не были в одиночестве. У предпринятой нами акции есть широкая международная поддержка", — заявит Мэй.

После ее заявления в Палате общин, нижней палате британского парламента, пройдут дебаты по теме участия Великобритании в военной операции. Как ожидается, они не будут простыми для премьер-министра, так как ее решение одобрить удары, не заручившись санкцией парламента, вызвало немало критики в Великобритании. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин , например, предложил ограничить полномочия правительства самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах.

Об ударах в Сирии

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума.