Мадуро назвал удар по Сирии преступным актом 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал в субботу атаку на Сирию преступным актом.
"Мы говорим, что эта атака — преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны", — заявил Мадуро в эфире гостелевидения.
По мнению Мадуро, ответственны за ракетный удар "псы войны", которым нужно оружие и боевые действия для обогащения за счет погибших.
"Я себя спрашиваю, сколько стоила эта бомбардировка, кто заплатил за то, чтобы бомбардировать народ Сирии", — сказал Мадуро.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.