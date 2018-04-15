Мадуро назвал удар по Сирии преступным актом

"Мы говорим, что эта атака — преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны", — заявил Мадуро в эфире гостелевидения.

По мнению Мадуро, ответственны за ракетный удар "псы войны", которым нужно оружие и боевые действия для обогащения за счет погибших.

"Я себя спрашиваю, сколько стоила эта бомбардировка, кто заплатил за то, чтобы бомбардировать народ Сирии", — сказал Мадуро.