Ким Чен Ын укрепляет отношения с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития. Как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, об этом он заявил в ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ОМС ЦК КПК) Сун Тао.
"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", — говорится в сообщении.
Сун Тао прибыл в КНДР для участия в мероприятиях по случаю 106-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена (1912-1994), которая отмечается 15 апреля. Последний визит Сун Тао в КНДР состоялся в ноябре. Тогда глава ОМС ЦК КПК проинформировал руководство КНДР об итогах завершившегося в октябре XIX съезда Компартии Китая.
Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. Поездка в КНР стала для него первым зарубежным визитом после того, как он возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.