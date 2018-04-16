Бывший глава ФБР назвал Трампа непригодным к президентству лжецом 

Бывший директор ФБР Джеймс Коми в интервью ABC сказал, что считает американского президента Дональда Трампа непригодным для такого поста.
Коми сказал, что с медицинской точки зрения Трамп может быть президентом, но «он морально не пригоден» для этой должности. Кроме того, Коми назвал Трампа лжецом, приведя в пример заявление о том, что на его инаугурации было больше людей, чем когда полномочия принимал Барак Обама, а на самом деле это было не так.
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