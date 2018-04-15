В Венгрии начался митинг против итогов выборов

В Венгрии десятки тысяч человек пришли на демонстрацию против выборов

Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на демонстрации в Будапеште , чтобы добиться новых выборов в парламент, сообщает издание Daily News Hungary. Как сообщает издание, акция под лозунгом "Мы — большинство! Протестуем ради демократии" собралась в субботу днем перед зданием парламента в столице Венгрии . На демонстрации присутствовали представители нескольких оппозиционных партий. Протестующие призывали к солидарности и единству среди демократов в интересах свободы, демократии, верховенства закона и свободы печати. Они также призвали оппозиционные партии к совместным действиям для того, чтобы добиться свержения правительства. Собравшиеся размахивали флагами Евросоюза , символикой дома князей Арпадов и транспарантами. В Венгрии в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном побеждает с 48,85% голосов, получая конституционное большинство в парламенте — 134 депутатских портфеля из 199.