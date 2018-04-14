В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7

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Der Spiegel: глава МИД ФРГ исключил возвращение «сложного и всё более враждебного партнёра» в состав G7 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Для западных стран Москва стала «крайне сложным партнёром» и в последнее время «действует всё более враждебно», заявил в интервью Der Spiegel глава МИД Германии Хайко Маас. Немецкий министр также отметил, что считает нереалистичным возвращение России за стол переговоров «Большой семёрки».
Россия стала для Запада «крайне сложным партнёром» и в последнее время «действует всё более враждебно», заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.
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Министр иностранных дел ФРГ также подчеркнул, что считает нереалистичным возвращение Российской Федерации за стол переговоров «Большой семёрки».
«В настоящий момент это не очень реалистично, — констатировал Хайко Маас. — Мы должны потребовать от России, чтобы она вновь начала играть конструктивную роль в международной политике».
В ходе интервью глава немецкой дипломатии внёс ясность и в вопрос санкций западных стран против Москвы.
«Есть чёткие договорённости, которые предусматривают, что штрафные меры будут сняты только тогда, когда Россия выполнит свои обязательства. Pac­ta sunt ser­van­da (с латинского «договоры должны соблюдаться». — ИноТВ) — именно этого принципа мы должны придерживаться», — отметил Маас.
При этом министр иностранных дел Германии обратил внимание на то, что Запад якобы «ни в коем случае не заинтересован в дальнейшем росте напряжённости».
«Санкции — это не самоцель или угроза, а политический инструмент, который Европа задействует и против России, чтобы добиться конкретных целей», — пояснил глава немецкого внешнеполитического ведомства.
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