Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска

Боевики с пятницы возобновили минометные обстрелы сирийского Дамаска и его пригородов, уже есть жертвы, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Вчера возобновились минометные обстрелы Дамаска и его пригородов. Боевики незаконных вооруженных формирований из столичного квартала Мухайям-Эль-Ярмук открыли огонь из миномета по перекрестку дорог Аль-Батиха южной части города Дамаска" — говорится в сообщении.

Евтушенко подчеркнул, что при обстреле были ранены четыре мирных жителя, среди которых маленькие дети.