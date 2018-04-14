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Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии
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Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.
Голосование по документу состоялось в ходе заседания, созванного по инициативе Москвы после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались.
Россия распространила проект резолюции, в котором осуждает действия коалиции и требует "от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".
Перед голосованием постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза проявить принципиальность.
В ночь на субботу США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на "химатаку" в городе Дума.
Во время атаки западные силы выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека. Большую часть ракет сирийской ПВО удалось сбить. В Москве действия западных стран назвали "наглым нарушением международного права".
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