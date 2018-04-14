Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии

Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН , так как не получила большинства голосов.

Франции и Китай и Голосование по документу состоялось в ходе заседания, созванного по инициативе Москвы после ударов США Великобритании по Сирии минувшей ночью. За принятие резолюции проголосовали Россия Боливия . Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались.

Россия распространила проект резолюции, в котором осуждает действия коалиции и требует "от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

Перед голосованием постпред России при ООН Василий Небензя призвал членов Совбеза проявить принципиальность.

В ночь на субботу США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на "химатаку" в городе Дума

Во время атаки западные силы выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека. Большую часть ракет сирийской ПВО удалось сбить. В Москве действия западных стран назвали "наглым нарушением международного права".