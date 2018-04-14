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Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск
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Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Yazan Kalash
Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в столицу Сирии для начала работы в связи с предполагаемой химической атакой в городе Дума.
"Команда миссии ОЗХО по выяснению фактов прибыла в Дамаск (Сирия), чтобы приступить к своей работе", — сообщила организация в Twitter.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказал уверенность в том, что США и их союзники нанесли серию ракетных ударов по Сирии накануне прибытия экспертов ОЗХО для того, чтобы помешать их работе.
Пентагон при этом заявлял, что США решили нанести удар по Сирии, не дожидаясь заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке в САР, поскольку власти этой страны блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту. Москва опровергла эту информацию.
В ночь на субботу США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на "химатаку" в городе Дума.
Во время атаки западные силы выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека. Большую часть ракет сирийской ПВО удалось сбить. В Москве действия западных стран назвали "наглым нарушением международного права".

Провокация в сирийской Думе

В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил правительство Сирии в химатаке в городе Дума. Дамаск и Москва опровергли сообщения о применении химоружия.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
При этом в Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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