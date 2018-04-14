Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами после удара по Сирии

Великобритании и Израиль закрыл часть воздушного пространства над Голанскими высотами после утреннего удара США Франции по территории Сирии , сообщает газета "Йедиот Ахронот".

По данным издания, речь идет о территории Голанских высот к востоку от реки Иордан. Авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в этой зоне на высоте более 1,5 тысячи километров.

Газета уточняет, что данная часть воздушного пространства останется закрытой до конца апреля.