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Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами
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Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами после удара по Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Израиль закрыл часть воздушного пространства над Голанскими высотами после утреннего удара США, Великобритании и Франции по территории Сирии, сообщает газета "Йедиот Ахронот".
По данным издания, речь идет о территории Голанских высот к востоку от реки Иордан. Авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в этой зоне на высоте более 1,5 тысячи километров.
Газета уточняет, что данная часть воздушного пространства останется закрытой до конца апреля.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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