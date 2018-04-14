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«Небо над Дамаском осветилось „Томагавками“»
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«Небо над Дамаском осветилось „Томагавками“» 

Рамблер 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о первых ударах по Сирии. Самолет, на котором журналист прилетел в страну, приземлился на российскую авиабазу Хмеймим за пять часов до начала ударов США и их союзников.
«С воздуха сияющая огнями Латакия не напоминала город, застывший в тревожном ожидании. В пятничный выходной вечер здесь кипела ночная жизнь», — пишет он.
Вместе с тем это были третьи сутки ожидания ракетных ударов, поэтому небо над аэродромом прощупывали прожектора, а самолеты патрулировали воздушное пространство.
Ракетные удары начались около четырех часов утра по местному времени.
«Небо над Дамаском осветилось Томагавками и разрывами заработавших систем сирийской противовоздушной обороны. В первую волну правительственным силам удалось сбить более десятка ракет. Однако их летело в разы больше», — написал он.
Вскоре, отмечает журналист, к американским ракетам, добавились запущенные с британских самолетов. Самолеты атаковали Сирию, не заходя в ее воздушное пространство, которое контролировали российские самолеты.
Первые удары пришлись по Дамаску и его окрестностям. Среди целей оказался и научно-исследовательский центр под Дамаском. Здесь, по версии американцев, производится химическое оружие. При этом никаких доказательств этого представлено не было.
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Удары пришлись по аэродромам Дамаска, командованию республиканской гвардии. По некоторым сообщениям, отмечает журналист «Комсомолки», были также атакованы казармы сирийского спецназа, база ПВО Сирии на горе Касьюн, авиабазы Думейр и Меззе в Дамаске, исследовательский центр Джамрайя, 41 база спецназа и военные объекты в аль-Рухайбе и в районе аль-Кисва — Дамаск, авиабаза Хальхаля в Сувейде, иранская база в Азре в провинции Дараа, склады Дханха в провинции Хомс.
«По информации сирийской разведки, боевики всех мастей с нетерпением ждали американских ударов по правительственным силам. И в зависимости от интенсивности планировали свои наступательные действия», — пишет Коц.
Он отмечает, что атака состоялась в тот момент, когда сирийская армия развернула крупную антитеррористическую операцию на юге Дамаска.
«Как сообщают местные жители, боевики встретили ракетные удары ликованием и стрельбой в воздух», — пишет спецкор.
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