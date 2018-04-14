«Небо над Дамаском осветилось „Томагавками“»

«С воздуха сияющая огнями Латакия не напоминала город, застывший в тревожном ожидании. В пятничный выходной вечер здесь кипела ночная жизнь», — пишет он.

Вместе с тем это были третьи сутки ожидания ракетных ударов, поэтому небо над аэродромом прощупывали прожектора, а самолеты патрулировали воздушное пространство.

Ракетные удары начались около четырех часов утра по местному времени.

«Небо над Дамаском осветилось Томагавками и разрывами заработавших систем сирийской противовоздушной обороны. В первую волну правительственным силам удалось сбить более десятка ракет. Однако их летело в разы больше», — написал он.

Вскоре, отмечает журналист, к американским ракетам, добавились запущенные с британских самолетов. Самолеты атаковали Сирию, не заходя в ее воздушное пространство, которое контролировали российские самолеты.

Первые удары пришлись по Дамаску и его окрестностям. Среди целей оказался и научно-исследовательский центр под Дамаском. Здесь, по версии американцев, производится химическое оружие. При этом никаких доказательств этого представлено не было.

Удары пришлись по аэродромам Дамаска, командованию республиканской гвардии. По некоторым сообщениям, отмечает журналист «Комсомолки», были также атакованы казармы сирийского спецназа, база ПВО Сирии на горе Касьюн, авиабазы Думейр и Меззе в Дамаске, исследовательский центр Джамрайя, 41 база спецназа и военные объекты в аль-Рухайбе и в районе аль-Кисва — Дамаск, авиабаза Хальхаля в Сувейде, иранская база в Азре в провинции Дараа, склады Дханха в провинции Хомс

«По информации сирийской разведки, боевики всех мастей с нетерпением ждали американских ударов по правительственным силам. И в зависимости от интенсивности планировали свои наступательные действия», — пишет Коц.

Он отмечает, что атака состоялась в тот момент, когда сирийская армия развернула крупную антитеррористическую операцию на юге Дамаска.